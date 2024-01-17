Küresel Piyasalar negatife döndü

Dünya genelinde merkez bankalarını mart ayı başından itibaren güvercin adımlarına başlayabileceği öngörülerinin zayıflaması küresel piyasalarda risk iştahın düşürdü.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki düşüşlerin bankanın bu yıl faiz oranlarının düşürülmesine düşündüreceğini ancak dikkatli olması gerektiğini söyledi.Waller'in

Waller'ın açıklamalarıyla faiz indirim tahminleri yüzde 64 seviyesine geriledi, tahvil piyasalarında ise satış baskısı güçlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,06 aralığında yatay seyretti.

ABD'de açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satış verileri bugün analistlerin gündeminde olacak. Bu verilerin varlık fiyatlarıyla ilgili sinyaller verecek.

Apple'ın Çin'deki iPhone hamlesinin ardından hisseleri yüzde 1 oranında değer kaybetti. Boeing hisselerinde ise 737 Max 9 modeliyle ilgili soruşturma, şirketin notunu düşürdü, hisseler yüzde 8 geriledi.

AVRUPA

Analistlerin gündeminde bugün Euro bölgesinde ve İngiltere'de açıklanacan eneflasyon verilerine var. Avrupa Merkez Bankası ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) gelecek dönem para politikalarına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği belirtiliyor.

Para piyasalarında enflasyon verileri öncesi ECB'nin ilk faiz indirimine nisanda gidebileceği ifade ediliyor.

ASYA

Küresel piyasalardaki negatif seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, Japonya'da zayıflayan Japon yeninin Japon ihracatçılarını desteklemeye devam edebileceği beklentisi Japon pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.