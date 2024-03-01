Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Kaynak: AA
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalarda, Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yavaşlamanın devam ettiğine işaret eden verilerin ardından risk iştahı artarken, gözler yoğun veri gündemine çevrildi.

Dün ABD'de açıklanan ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artış gösterdi. Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den beri en düşük artış olarak kayıtlara geçti.
Analistler, yavaşlamaya devam eden ve beklentiler doğrultusunda gelen enflasyon göstergesinin Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri artırdığını gösterdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçtiğimiz yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4'e düşmesini beklediğini paylaştı. Ayrıca, ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısı da Temsilciler Meclisi ile Senatodan geçerken, yasalaşması için ABD Başkanı Biden'ın imzasına sunulacak.
Enflasyon baskılarının nispeten yavaşladığı sinyalini veren veriler sonrası, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi dün yaklaşık 10 baz puan düşüş göstererek yüzde 4,23 seviyelerine kadar gerilerken, günü yüzde 4,25 ile tamamladı.
Dolar endeksi dün yüzde 0,2 artış göstererek günü 104,2 seviyesinden kapatmasının ardından, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,1'de bulunuyor.
Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ons altın şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 46 dolardan alıcı buluyor.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 81,8 dolardan günü tamamlarken, bugün önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artış göstererek 82 dolardan işlem görüyor.

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