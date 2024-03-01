Moody's G20 ekonomik büyümesinin bu yıl yavaşlamasını bekliyor

Kaynak: AA
Moody's G20 ekonomik büyümesinin bu yıl yavaşlamasını bekliyor
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçtiğimiz yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4'e düşmesini beklediğini aktardı.

Moody's, Küresel Makro Görünüm 2024-25 Raporu'nun şubat ayı güncellemesini "G20 ekonomilerinin büyümesi 2024'te biraz daha düşük seviyelerde istikrar kazanacak" başlığıyla yayımladı.
Yayımlanan raporda, küresel ekonominin gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalarda ekonomik faaliyetlerin istikrarlı şekilde normalleşmesiyle Kovid-19 sonrası dengeye geçiş yaptığı söyleyerek, etkili politika manevraları, iyileşen arz-talep dengeleri ve Avrupa'da kışların ılıman geçmesi gibi iyi etkenler sebebiyle birçok gelişmiş ekonomi için yumuşak bir inişin mümkün göründüğü belirtildi.
Yayımlanan raporda, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) muhtemelen ikinci çeyrekte faiz indirimine başlayacağı paylaşıldı.
Raporda, jeopolitik riskler ve enflasyonun, ekonomik görünüme yönelik potansiyel tehdit olmaya devam ettiğinin altı çizilerek, küresel üretim ve ticari ortamın jeopolitik değişimlerle uyum içinde gelişeceği belirtildi.
G20 küresel büyümesinin 2022 ve 2023 seviyelerine göre düşmesinin muhtemel olduğu ifade edilen raporda, geçtiğimiz yıl yüzde 2,9 olan G20 ekonomik büyümesinin 2024'te yüzde 2,4 ve 2025'te yüzde 2,6 olacağı tahmin edildi.
Raporda, gelişmiş G20 ekonomilerinin bu yıl yüzde 1,5, gelecek yıl yüzde 1,6, gelişmekte olan ekonomilerin de sırasıyla yüzde 3,8 ve 3,9 büyümesinin beklendiği, bu yıl daralması muhtemel tek G20 ekonomisinin ise Arjantin olduğu belirtildi.
Türkiye'nin bu yıl yüzde 2,5 büyüyeceği tahmin ediliyor
Kredi derecelendirme kuruluşunun yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl ise yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

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