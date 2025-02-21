Küresel piyasalarda enflasyon-resesyon ikilemi devam ediyor

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının mevcut ekonomik görünüm üzerindeki etkilerine yönelik endişeler ana gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor.

Analistler, Trump yönetiminin dış politikasına ve tarife politikasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarife politikasının resesyona neden olacağını düşünmediğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin yaptığı her şeyin "dezenflasyonist" olacağını öne sürdü. Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve diğer yetkililer ekonomideki belirsizliklere dikkat çekti.

Jeopolitik tarafta ise Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi konusunda atılan adımlara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin masaya gelmemesinden dolayı hayal kırıklığı içinde olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'de, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 106,4 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı rekor seviyeden hafif gerileyerek 2 bin 930 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 76,1 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda endeksler düşüşle kapanırken, Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Asya'da ise Japonya'da enflasyonun güç kazanması dikkat çekiyor.