Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomisinin "yumuşak iniş" yapılabileceğini yönelik beklentilerle pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, uzun süredir devam eden yüksek faiz döneminin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı endişesi varlığını koruyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerden alınan iyimser sinyallerin risk iştahını beslediğini belirterek, bugün açıklanacak enflasyon verisinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,36 ile ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvuruları azaldı. Ülkede ağustos ayına ilişkin toptan eşya stokları ise aylık yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Bunun yanı sıra, dün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda, banka yetkililerinin "önemli bir çoğunluğunun" politika faizinin 50 baz puan düşürülmesini desteklediği bildirildi.

Tutanaklarda, ekonomik büyüme güçlü ve işsizlik düşük kalmaya devam ederken enflasyonun hala bir miktar yüksek olduğuna dikkati çeken bazı yetkililerin ise toplantıda politika faizinin 25 baz puan indirilmesinden yana olduğu aktarıldı.

Fed'in tutanaklarında, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan dün yaptığı açıklamada bankanın geçen ay yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimini desteklediğini ancak enflasyona yönelik hala yukarı yönlü riskler olduğunu ve ekonomik görünüme ilişkin "anlamlı" belirsizlikler de göz önüne alındığında normal politika duruşuna daha kademeli bir şekilde geri dönmenin uygun olabileceğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Alphabet'in hisseleri, ABD'nin tekelleşmeyle suçladığı arama motoru Google'ı bazı uygulamaları ve hizmetlerini "satmaya zorlamaya" hazırlandığına dair haberlerin ardından yüzde 1,59 değer kaybetti.

Boeing'in hisseleri de şirketin eylül ayının ortasından bu yana grevde olan fabrika işçileri için yaptığı yüzde 30'luk zam teklifini geri çekmesi sonrası yüzde 3,41 düştü.

Geçen hafta açıklanan verilerin ardından piyasalarda faiz indirimi adımlarına yönelik beklentiler küçülürken, Fed'in yıl sonuna kadar yapacağı iki toplantıda 25'er baz puanla toplamda 50 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bunlara ek olarak, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösteren Milton Kasırgasına ilişkin haber akışı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,07 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 102,9'dan güne başladı.

Altının ons fiyatı ise dün, günü yüzde 0,6 değer kaybıyla tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 613 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,1 düşüşle 76,5 dolardan kapanırken, bugün yüzde 0,6 artışla 77 dolar seviyelerinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,71 ve ​Nasdaq endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar da güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bölge genelinde enflasyonist baskıların azaldığına yönelik güven güçlü kalmayı sürdürüyor.

17 Ekim'de yapılacak olan para politikası toplantısında Avrupa Merkez Bankasının (ECB) 25 baz puanlık bir faiz indirimine daha gitmesi öngörülürken, bölge genelinden gelen makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'nın ağustosta dış ticaret fazlası 22,5 milyar avro ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,99, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,59 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne pozitif seyirle başladı.

Asya tarafında ise yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in pay piyasalarında likiditeyi artırmaya yönelik adımları risk iştahını besliyor.

Çin'in sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimini teşvik etmek için adımlar atacağına yönelik haber akışı sonrası Çin ve Hong Kong'da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Öte yandan, Japonya'nın yeni Başbakanı İşiba Şigeru, dün, 27 Ekim'de yapılacak erken seçim öncesi Temsilciler Meclisini feshetti. Geçen hafta yeni kabinesiyle göreve başlayan Başbakan İşiba, erken genel seçimde ilk siyasi sınavını vermeye hazırlanıyor.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 149,4 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,97 değer kazanarak 9.132,30 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 34,2344'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,2540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 8.850 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.