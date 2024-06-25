Küresel piyasalarda kafalar karıştı

Teknoloji hisseleri düşüş eğiliminde...Üst üste üçüncü işlem gününde de teknoloji hisseleri düşerken, çip üreticisi Nvidia hisseleri çakıldı, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de açıklanacak olan büyüme ve kişisel tüketim verilerinin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara yön verecek. Analistlere göre, banka sözlü yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığı artırabilecek.

FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Fed'in faiz indirim indirmeyeceği tartışılırken, eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 olarak ön plana çıkıyor. Kasımda ise bu oran yüzde 90 seviyesinde bulunuyor. Aralıkta da bu oran şimdilik yüzde 90'dan fiyatlanıyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÇAKILIYOR

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri üç işlem gününde yüzde 7 oranında değer kaybetti. Bu oran şirketin hisse fiyatı gördüğü en yüksek seviyesine göre ise bu kayıp yüzde 16 olarak kayıplara geçti. Diğer teknoloji şirketleri de düşüşde. Qualcomm'un hisseleri dün yüzde 5,5, Arm Holdings'in hisseleri yaklaşık yüzde 6 düştü. ABD eski Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group'un hisselerinin ise yüzde 21'den fazla artış kaydetmesi dikkati çekti.

BİTCOİN'DE DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Kripto piyasasında oynaklık ise had safhada...Bitcoin 58 bin 402 dolara kadar geriledi. Bitcoin günü yüzde 6,6 azalışla 59 bin 514 dolardan tamamladı. Bu seviye bitcoinin yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesi oldu.Bitcoin şu sıralarda 61 bin 300 dolardan fiyatlanıyorl.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki değer kayıplarının Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklaması nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

BRENT PETROLDA DURUM NE?

Jeopolitik riskher Brent petrolün varil fiyatına yukarı yönlü baskı yapıyor. Brent petrol dün günü yüzde 1,1'lik artışla 85,3 dolardan kapadı. Brent petrolün fiyatı şu an 85,2 dolardan fiyatlanıyor.

AVRUPA'DA BORSALAR POZİTİFTE

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,89 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,58 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA'DA ÇİN HARİÇ PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Asya piyasalarında ise Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Öncü endeks Japonya'da 110,9 seviyesinde. Japon yeninin üst üste 7 işlem gününde değer kaybederek, son 34 yılın zirvesine dolar -yen paritesine müdahale sinyali verilmesi gerilemeye neden oldu.