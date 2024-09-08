Küresel piyasalarda kritik hafta

Küresel piyasalarda açıklanan makro ekonomik gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecekken, Euro Bölgesi’nde faiz kararı toplantısı izlenecek.

ABD’de temmuzda enflasyon yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı, aylık bazda ise 0,2 olmuştu.

ABD’ tarafında enflasyonun ağustosta yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanması beklenirken aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanması bekleniyor.

ABD tarafında açıklanacak olan bu enflasyon verisi Fed2in faiz kararını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

Enflasyonda düşüş seyrinin devam etmesi, faiz indirimlerinin boyutu ve tarihine ilişkin sinyaller verebilir. Bu durum da dolar tarafını hareketlendirir.

EURO BÖLGESİ’NDE FAİZ KARARI

Euro Bölgesi’nde bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı takip edilecek. ECB’nin faizleri 25 baz puan indirerek 3,75’ten 3,50’ye indirmesi bekleniyor.

HAFTA NASIL BİTTİ?

Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bıraktı. Hafta içinde ABD tarafında tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 142 bin ile beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı ise 4,2 ile beklentilere paralel açıklandı.

Yurtiçinde ise enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon rakamları yıllık bazda yüzde 51,97 olarak açıklanırken aylık bazda yüzde 2,47 olarak açıklandı.