Küresel piyasalarda Powell etkisi

Kaynak: AA
Küresel piyasalarda Powell etkisi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir sergiliyor.

ABD'de geçen hafta açıklanan verilerin piyasalarda karışık bir etki yaratması sonrasında, Powell'ın bugün ve yarın yapacağı açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı tahmin ediliyor.

Analistler, ABD ekonomisinde makroekonomik verilerin yavaşlamanın devam ettiğini ifade ettiğini fakat Fed yetkililerinin faiz indirimleri hususunda hala temkinli duruşlarını koruduklarını belirterek, Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara dair ipuçlarını güçlendirebileceğini söyledi.

Dün ABD’de açıklanan veriler kapsamında, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi haziranda 0,2 puan azalarak, yüzde 3'e inerken, Fed'in yayımladığı verilerde ülkede tüketici kredileri mayısta 11,3 milyar dolarla beklentilerin üzerinde arttı.

Analistler, Powell'ın güvercin mesajlar vermesi halinde döviz ve pay piyasalarında oynaklığın artabileceğini ifade etti. Doların diğer önemli para birimleri karşısında değer kaybedebileceğini vurgulayarak, pay piyasalarında da risk iştahının artabileceğini söyledi.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 105 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

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