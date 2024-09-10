Küresel piyasalarda pozitif hava

Küresel piyasalar, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği ihtimalini desteklemesiyle pozitif ilerliyor.

Dünya genelinde resesyon paniği enflasyon endişesinin önüne geçerken, merkez bankalarının söz konusu tehlike konusunda atacağı adımlar yatırımcıların odağında. Analistler, özellikle ABD'de tahvil piyasalarındaki fiyatlamaların ekonomilerde durgunluk döneminin başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdiğini belirtirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yeniden pozitife dönmesini işaret etti.

GÜVERCİN TONUNA GEÇİŞ

ABD'de yaşanan neredeyse bütün resesyonlar öncesinde 10 yıllık tahvil faizinin 2 yıllık tahvil faizi altında kaldığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların tarihteki en uzun serilerden birine imza atması sebebiyle olası bir resesyonun şiddetinden de endişe edildiğini söyledi. Analistler, bu sebeple Fed'in gelecek hafta atacağı adımın öneminin arttığını belirterek, Fed yetkililerinin de sözle yönlendirmelerinde gelecek dönem politika adımlarına yönelik güvercin tonun öne çıkmaya başladığını vurguladı.

YIL SONUNA KADAR 100 BAZLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ayrıca, New York Fed'in yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin verilerine göre de ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ağustosta da değişim göstermeyerek yüzde 3'de kaldı. Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay yüzde 30 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor.