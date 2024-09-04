Küresel piyasalarda ‘Resesyon’ korkusu: Yatırımcıların gözü istihdam verilerinde

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi PMI verisi ağustosta 47,2'ye yükselmesine rağmen beklentilerin altında kaldı. S&P Global'in imalat sektörü PMI verisi de 47,9 ile tahminlerin gerisinde kaldı. Bu verilerin imalat sektöründeki daralmayı işaret etmesiyle ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizleri 9 baz puan azalarak yüzde 4,83'ün altına geriledi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞLER

Resesyon korkularının etkisiyle özellikle teknoloji hisselerinde sert satışlar görüldü. Nvidia'nın hisseleri yüzde 9,5, Broadcom yüzde 6,2, Qualcomm yüzde 6,9 ve Micron yüzde 8 değer kaybederken, Nvidia, 279 milyar dolarlık büyük bir kayıp yaşadı. Ayrıca ABD Adalet Bakanlığı'nın Nvidia'ya antitröst soruşturması açması da hisse üzerinde ek bir baskı oluşturdu.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARINDA BASKI SÜRÜYOR

Avrupa borsaları da dünkü seansı düşüşle kapattı. Almanya'da DAX 40 yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,93, İtalya'da FTSE MIB yüzde 1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,78 değer kaybetti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl içinde iki faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakılırken, ekonomik aktiviteye yönelik endişeler borsalarda baskı yaratmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam verilerinde

Asya'da da satış baskısı sürerken, Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI verisi ağustosta beklentilerin altında kalarak 51,6'ya geriledi. Japonya'da hizmet sektörü PMI ise 53,7 olarak açıklandı. Asya genelinde teknoloji hisseleri öncülüğünde satışlar derinleşti.

ALTIN VE PETROL FİYATLARINDA DALGALANMA

Dolar endeksi 101,6 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 2.495 dolardan işlem görüyor. Brent petrol ise resesyon endişeleriyle yüzde 4,7 düşüş kaydettikten sonra, yeni günde yüzde 0,3 azalışla 73,3 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların yönünü belirlemede önemli rol oynayacağını belirtiyor.

Küresel piyasalarda kafalar karıştı