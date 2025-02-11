Küresel piyasalarda Trump endişesi

Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri güç kazanmaya başladı. Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını hatırlatarak, ticari gerilimlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

Jerome Powell'ın açıklamalarında ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ipuçları aranacak. Analistler, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'de çelik üreticisi US Steel'in hisseleri yüzde 5'e yakın, Cleveland-Cliffs'in hisseleri yüzde 18 ve Nucor'un hisseleri yüzde 5 yükseldi. Alüminyum üreticisi Alcoa'nın hisseleri de yüzde 2 değer kazandı. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50'ye yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108,4 seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı.

Küresel piyasalar haftaya karışık başladı!

Brent petrolün varil fiyatı ise 75,9 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,38 yükseldi. Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, AB, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamasına tepki gösterdi. Dün açıklanan verilere göre, ocakta eksi 17,7 olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 5 puan artışla eksi 12,7'ye yükseldi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaretteki gerginliklerin risk oluşturmasına rağmen Avro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl ECB'nin yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları yatırımcıların odağında olacak. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 yükseldi. Japonya'da tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmezken, Çin ve Hong Kong piyasalarında Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları sonrası satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Güney Kore'de ise siyasi krizin etkisini yitirdiğine olan güven yatırımcıların risk iştahını artırıyor. Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi yüzde 0,9 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı. Dolar/TL 36,0320 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşması takip edilecek.

Küresel piyasalarda seyir nasıl devam ediyor?