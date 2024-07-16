Küresel piyasalarda Trump etkisi

Bir yanda ABD Merkez Bankası Fed'in patronu Jerome Powell'in faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini açıklaması diğer yanda Donald Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması küresel piyasalarda kafaları karıştırdı. Ticaret savaşları ve jeopolitik risklerin tekrar yükselebileceği ihtimali küresel piyasalarda yön bulmayı zorlaştırıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı ve eski ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde silahlı saldırıya uğraması, başkanlık yarışının gidişatını ve gelecek dönem ekonomi politikalarına yönelik beklentileri etkiledi. Bu durumu analistlere göre Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdı.

Özellikle Trump döneminde öne çıkan ticaret savaşlarının yeniden gündeme gelebileceği olasılığının artacağını ifade eden analistler, Çin ve bazı ülkelerde piyasalarda satış baskısınını artıracağı görüşünde.

Analistlerin dikkat çektiği diğer bir konu ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları. İşte bu açıklamalar para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar bankanın en az iki kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell'ın dünkü konuşmasında bu yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etmişti.

Powell'ın açıklamalarının ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bu gelişmelerin ardından dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi günü yüzde 4,23'ten tamamlarken, bugün yüzde 4,22 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda 2.430 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yaklaşık 84 dolardan alıcı buluyor.

Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir hakim olurken, söz konusu seyre lüks mal üreten şirketler ile yenilenebilir enerji sektöründeki şirketler öncülük etti.

Analistler, ABD'de Trump'ın başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalara ilişkin belirsizliklerin Avrupa'da risk algısının yükselmesine neden olduğunu bildirdi.

Asya pay piyasalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Çin arasında yeni bir ticaret savaşı dalgasının başlayabileceği ihtimali piyasalardaki tedirginliğin başlıca sebebi olarak görülüyor.