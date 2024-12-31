Küresel ticaret paradigması değişiyor: BRICS'ten dijital para hamlesi

BRICS ülkeleri, küresel finans düzenini yeniden şekillendirecek cesur bir adım atarak altına dayalı dijital para birimi geliştirmeye hazırlanıyor. Bu girişim, ABD dolarının uluslararası ticaretteki baskın rolüne meydan okumayı hedefliyor. Altına dayalı dijital para birimi fikri, küresel ticarette daha istikrarlı ve güvenilir bir hesap birimi arayışına yanıt olarak doğdu.

KÜRESEL TİCARETİN YENİ PARADİGMASI

BRICS ülkeleri, toplam küresel nüfusun %40'ını ve dünya gayri safi yurtiçi hasılasının %30'unu oluşturuyor. Ancak, doların dış ticaretteki hakimiyeti, bu güçlü bloğun ekonomik potansiyelini tam olarak yansıtamıyor. BRICS ülkeleri arasında yapılan ticaret, 2022'de toplam işlemlerinin %37'sini oluşturdu ve bu oran 2017'den bu yana %56 oranında arttı. Altına dayalı bir dijital para birimi, döviz kuru dalgalanmalarını azaltarak ve işlem maliyetlerini düşürerek bu ticareti daha verimli hale getirebilir.

DİJİTAL PARA VE ALTIN REZERVLERİNİN ROLÜ

BRICS ülkeleri, 2024 yılı itibarıyla toplam 5.700 ton altın rezervine sahip. Bu rezervler, küresel altın stoklarının %16'sını oluşturuyor. Dijital para birimi, bu rezervlerin tokenize edilmesiyle oluşturulacak ve güvenilir kasalarda saklanacak. Akıllı sözleşmeler aracılığıyla para biriminin ağırlıkları, ticaret modelleri ve ekonomik koşullara göre dinamik olarak ayarlanabilecek. Böylece gerçek zamanlı işlemler sağlanacak ve taraflar arasındaki güven artırılacak.

EKONOMİK VE JEOPOLİTİK ENGELLER

BRICS ülkelerinin bu iddialı projeyi hayata geçirebilmesi, teknolojik altyapı yatırımları ve etkin bir koordinasyon gerektiriyor. Ancak, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine %100 oranında gümrük vergisi tehdidi gibi jeopolitik engeller, bu girişimi karmaşık hale getiriyor. Buna rağmen, BRICS'in altın destekli dijital para planları, mevcut dolar merkezli düzenin ötesinde bir alternatif arayışını sürdürüyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Altına dayalı dijital para birimi, BRICS için ekonomik bağımsızlık ve ticaret etkinliği açısından büyük fırsatlar sunuyor. Küresel ticaretin %18'ini elinde tutan BRICS, bu yeni sistemle payını artırmayı hedefliyor. İleriye dönük olarak, BRICS ülkelerinin bu girişimi sadece kendi ekonomik çıkarlarını değil, aynı zamanda küresel finansal düzenin dönüşümünü de etkileyebilir.