Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı

KKTC, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Kürşad Yılmaz’ın ülkeyi girişini yasakladı.

KKTC Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; Yılmaz ile birlikte Erol Kurt adlı bir başka Türkiye vatandaşı, “barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlaki tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edildi.