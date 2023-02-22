22 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, Yakup Kürşad Yılmaz’ın “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine ve KKTC’ye girişinin yasaklanmasına karar verdi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 20:49
Takip Et

Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı

Kürşad Yılmaz'ın KKTC'ye girişi yasaklandı
+
Aa
-

KKTC, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Kürşad Yılmaz’ın ülkeyi girişini yasakladı.

KKTC Resmi Gazetesi’nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre; Yılmaz ile birlikte Erol Kurt adlı bir başka Türkiye vatandaşı, “barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlaki tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğu” gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
1
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿Trafik sigortası şartları iptal edildi. İşte bundan sonra olacaklar
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
2
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿AKP’nin asrın felaketi propagandası çalıntı çıktı!
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
3
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Çadırı, konteyneri olmayan Kızılay'dan uygulanmayan projeye maaş
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
4
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Bakan Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücreti açıklaması
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
5
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Beylikdüzü'nde kafe çıkışı silahlı saldırı kamerada
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
6
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Erdoğan helikopterden hangi AKP milletvekilini attı. Oda TV yazarı ortaya çıkardı
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
7
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'den RTÜK’ün Halk Tv Tele 1 ve Fox Tv’ye verdiği cezaya tepki
﻿Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi
﻿Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi
﻿Mozambik'te Freddy Kasırgası öncesi kırmızı alarm verildi
﻿Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   
﻿Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   
﻿Artvin’de çığ altında kalan bir kişi kurtarıldı   
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Depremzedelere destek maçında 7 gol çıktı
﻿Deprem uzmanlarını şaşırtan sıvılaşma
﻿Deprem uzmanlarını şaşırtan sıvılaşma
﻿Deprem uzmanlarını şaşırtan sıvılaşma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.