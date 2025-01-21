Kürşad Zorlu AKP’li oldu. Rozetini Erdoğan taktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kürşad Zorlu AKP’li oldu. Rozetini Erdoğan taktı

Flaş… Flaş... Flaş… İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu AKP’ye geçti. Zorlu’nun rozetini Erdoğan taktı.

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