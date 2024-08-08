Kursk bölgesindeki çatışmalar 3 gündür devam ediyor

Ukrayna’nın 6 Ağustos’ta sınırı geçerek Rusya’nın Kursk bölgesine girmesiyle başlayan çatışmalar 3 gündür devam ediyor. Ukrayna ordusu Rus topraklarına yaptığı saldırıda 70 kilometre kadar ilerlerken, Rus ordusu da Ukrayna güçlerine karşı kara ve hava operasyonları düzenledi

Çatışmaların ilk gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ve Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov ile toplantı yaptı. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un Kursk çatışmalarıyla ilgili rapor sunduğu Putin, saldırıyı provokasyon olarak değerlendirdi. Putin, “Kiev rejimi büyük çaplı bir provokasyona daha girişti. Kiev rejimi, füzeler dahil çeşitli silahlarla sivil binalara, konutlara ve ambulanslara ayrım gözetmeksizin ateş ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kursk baskını savaşın seyrini değiştirmeyecek”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın başlattığı operasyonların başarıya ulaşamayacağını savunarak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine F-16 savaş uçaklarının tedariki, Kiev’in güvendiği ’sihirli ilaç’ olmayacak. Savaş bölgesindeki durumu etkileyemeyecekler ve Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından sürekli olarak imha edilecekler” ifadelerini kullandı.

Putin, bugün de bölgedeki durumu yakından takip ederek, Kursk Bölge Vali Vekili Aleksey Smirnov ile görüştü. Putin, Ukrayna saldırılarında mağdur olan sivillere 10 biner ruble (115 dolar) maddi destek verilmesi talimatı verdi.

Smirnov, Ukrayna güçlerinin Kursk baskını ile ilgili detaylar aktararak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarındaki Kursk bölgesine bağlı Sudzhansky ilçesine 6 Ağustos sabahı saat 05.00’te piyadeler ve zırhlı araçlarıyla girmeye çalıştı. Saldırının ardından karargahımız hemen toplandı ve o günden beri durumu koordine ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Smirnov, ayrıca sivillerin daha güvenli bir yere tahliye edildiğini, 2 bin 400 sivilin ağırlanabileceği tren vagonlarının hazırlandığını, bölgedeki hastanelerin yatak kapasitesinin de bin 800’e yükseltildiğini aktardı.

“Ukrayna ordusu 400’e yakın askerini kaybetti”

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın taarruzlarına İskender füzeleri, insansız hava araçları, obüsler, Su-34 savaş uçakları ve KA-52 tipi helikopterler ile karşılık verildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerine ağır kayıplar verdirildiği aktarılarak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kursk bölgesinde bir günde 400’e yakın askerini ve 32 zırhlı aracını, bu istikamette çatışmaların başlangıcından bu yana ise toplam 660 kişi ve 82 zırhlı araç kaybetti” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ayrıca Ukrayna güçlerinin imhası için operasyonların devam ettiğini de belirtti.

Kursk’ta 4 sivil öldü, 38 sivil yaralandı

Rusya’nın Kursk Bölge Yönetimi ise Ukrayna saldırılarında 4 sivilin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıkladı.

“Ukrayna operasyonlarının muhtemel müzakerelere olumlu etkisi olacak”

Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den henüz bir açıklama gelmezken, Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihail Podolyak ise konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’nın sınır ötesi operasyonlarının muhtemel müzakerelere kendileri açısından olumlu etki edeceğini savunan Podolyak, “Bugün Rus topraklarının derinliklerine yavaş yavaş ilerleyen bir çatışma var. Bu onları korkutacak mı? Evet. Rusya’nın isteklerine göre pazarlık yaparsanız galip olduklarını düşünürler. Ne zaman müzakere masasına oturup bazı şeyleri elde etmeye çalışırsanız? Bu ancak savaşın kendi çıkarları doğrultusunda gitmediğini anlarlarsa olur. Sadece bu savaştaki kayıplarının tahmin edilemez, savaş maliyetinin de tahammül edilemez olduğunu, yaptırımların da onları Orta Çağ’a götüreceğini anlamaları için bu durumlar önemli” dedi.

BM’den Rusya ve Ukrayna’ya çağrı

Ukrayna’nın Kursk operasyonları sırasında karşılıklı olarak hem askeri hem de sivil kayıplar verilirken, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq bugün yaptığı basın toplantısında taraflara uyarıda bulundu. Haq, “İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya ve sivillerin korunmasını sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Kursk Nükleer Santrali’ndeki durum yakından izleniyor

Ukrayna güçlerinin girdiği Kursk’taki Kursk Nükleer Santrali’ndeki durum ile ilgili de kaygılar dile getirildi. Ukrayna güçlerinin 30 kilometre uzağında olduğu öğrenilen Kursk Nükleer Santrali’ndeki durumu yakından izlediklerini duyuran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), “Ajans durumun farkında ve gelişmeler yakından takip ediliyor” ifadelerini kullandı.