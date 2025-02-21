Kurşun bitince kaçtı! Haraç çetesi silahını peş peşe ateşledi

Fatih Mesih Paşa Mahallesi, Laleli Caddesi'nde bulunan kuyumcuya 10 Şubat saat 04.36'da motosikletle gelen şüpheliler kurşun yağdırdı. Olayda iş yerinin kepengine 6 kurşun isabet ederken, şüpheliler olay yerinde kaçtı. Şüphelilerin olay sırasında bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen şüphelilerin ateş açarak kaçtıkları görüldü.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, iş yeri ortaklarından S.S.'nin ifadesine başvuruldu. Mağdur S.S., kimseyle bir sorunları olmadığını belirterek 7 Şubat tarihinde iş yerine gelen bir kişinin "Beni bir abi gönderdi, ismini daha sonra öğrenirsiniz, 80 bin dolar borcunuz varmış bunu ödeyin" dediğini belirtti. S.S. kimseye borçlarının olmadığını söylediğinde gelen kişinin ortağı M.Ç.'ye ait otelin resmini göstererek "Borç bu otelin" dediğini bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelinin o otele de giderek aynı şekilde konuştuğunu ve 80 bin dolar para istediğini tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda şüpheli A.B.Ç. (22) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.