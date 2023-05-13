Kurşun kafasını teğet geçti

Adana’da bir kişinin kafasını merminin teğet geçme anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurşun kafasını teğet geçti

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet Yönel (21) arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklemeye başladı. Bu sırada çevreden biri silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir mermi Yönel’in kafasını sıyırıp geçti. Yönel, korkuyla yere düşüp kafasını tutmaya başladı. Ardından Yönel, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Yönel, hastaneden taburcu edildi. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı S.D.’nin yaptığını belirledi.

Kız meselesi yüzünden olayın yaşandığı ileri sürüldü. Şüpheli S.D'nin yakalanması için polisin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

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