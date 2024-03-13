Kurt ahırın içine sessizce girdi sürüye aniden saldırdı

Kaynak: İHA
Kurt ahırın içine sessizce girdi sürüye aniden saldırdı
Adıyaman’da, ahırda bulunan koyun sürüsüne saldıran kurt, 2 koyunu telef etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü'nün Altun Mezrası'nda hayvancılıkla uğraşan Hamza Altun ve ailesine ait ahıra kurt girdi. Gece geç saatlerde ahıra giren kurt, 2 koyunu parçalayarak telef etti.

Meydana gelen saldırı anları ise ahırdaki güvenlik kameralara saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde iki koyunun parçalandığını fark eden Altun ailesi, güvenlik kameralarını izleyince saldırının bir kurt tarafından yapıldığını fark etti.

Yaşanan olayı anlatan Hamza Altun, “Babam sabah kontrol için gittiğinde fark ediyor. Kurt, yandan içeriye atlayarak önce bir tanesini boğuyor onu bırakıp dışarıya gidip geri geliyor. O anda bir başkasına da saldırıp ağır yaralıyor. Son olarak ise ilk öldürdüğü koyunu parçalayıp daha sonra oradan ayılıyor” diye konuştu.

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