Kürtaj anayasaya girdi. Hak olarak tanımlandı

Parlamento üyelerinin tamamının bir araya geldiği Kongre üyeleri Kürtaj hakkını 780 kabul oyuna karşın 72 ret oyu ile anayasaya geçirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medya hesabından kürtaj hakkının anayasaya girmesini sağlayan tasarıyı Fransa’nın gururu ve evrensel bir mesaj olarak tanımlayarak 8 Mart Dünya Kadınlar gününde yeni bir özgürlüğün anayasal güvenceye alınmasını kutlamak istediğini belirtti.

EYFEL KULESİNE YANSITILDI

Fransa Başbakanı Gabriel Attal da söz konusu yasanın kabulüyle "Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini" vurgulayarak, kendi bedenleri üzerinde söz söyleme hakkının kadınlarda ait olduğu mesajını verdi.

Yasanın Parlamento’da kabul edilmesinin ardından başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi'ne "Benim bedenim, benim tercihim" yazısı yansıtıldı.

FRANSA İLK ÜLKE OLDU

Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti.

Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu.

NE OLMUŞTU?

Kürtajı anayasal güvence altına almayı öngören yasa tasarı daha önce Ulusal Meclis’te 267 oyla geçmişti. Ulusal Meclis’ten Senato’ya geçen tasarı, 29 Şubat Perşembe günü onaylanmıştı. Macron, son oylama için 4 Mart Pazartesi günü Versay Sarayı’nda iki meclisi özel bir kongre oturumuna çağıracağını söylemişti.

Fransa’da kürtaj 1974’ten bu yana yasal. Yine de son dönemlerde yasanın daha da güçlendirilmesi yönündeki baskılar artmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) kürtaj hakkını eyaletlerin kararına bırakmasının ardından kürtajı anayasal güvence altına alma sözü vermişti.