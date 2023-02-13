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Kurtarılan kişiye bunu asla yapmayın

Depremde enkaz altında kalan dondurucu soğukta saatlerce kalan kişiye bunu asla yapmayın. İşte o kesinlikle yapılmaması gerekenler…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 17:38
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Kurtarılan kişiye bunu yapmayın

Kurtarılan kişiye bunu asla yapmayın
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Hayat kurtarayım derken birinin ölümüne sebep olabilirsiniz. BU nedenle özellikle deprem bölgesinde enkaz altından kurturılanlara asla birazdan okuyacaklarınız yapmamanız gerekiyor.

Konuyla ilgili bilgiyi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Tarık Ekber verdi ve şunları söyledi:

“Normal vücut ısısı yaklaşık 37 derecededir. Hipotermi, vücut sıcaklığı 35 derecenin altına düştüğünde meydana gelir. Belirti ve semptomları vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre değişmektedir. Hipotermisi olan bir kişiye yardım ederken, doğrudan ısı uygulamayın. Kişiyi ısıtmak için sıcak su, ısıtma yastığı veya ısıtma lambası kullanmayın” dedi.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR

Uzm. Dr. Mehmet Tarık Ekber, hipotermi vakalarına genellikle soğuk havaya maruz kalma veya kaza nedeniyle beklenmedik şekilde suya düşmek, soğuk havada ıslanmak, ıslak kıyafetleri çıkarmamak gibi durumlar sonucunda oluştuğunu hatırlarak, “Titreme, Geveleyerek konuşma veya mırıldanma, Yavaş, sığ nefes alma, Zayıf nabız, Koordinasyon eksikliği, Uyuşukluk veya çok düşük enerji, Karışıklık veya hafıza kaybı, Bilinç kaybı, Parlak kırmızı, soğuk cilt (bebeklerde).” diye konuştu.

ISI KAYBINA NE NEDEN OLUR?

Uzm. Dr. Ekber, vücudumuzdan ısı kaybı oluşabilecek durumları ise şöyle sıraladı:

" Direkt temas: Soğuk su veya soğuk zemin gibi çok soğuk bir şeyle doğrudan temas halindeyseniz, ısı vücudunuzdan uzağa iletilir. Su, vücudunuzdan ısıyı transfer etmede çok iyi olduğundan, vücut ısısı soğuk suda soğuk havaya göre çok daha hızlı kaybolur. Benzer şekilde, yağmura yakalandığınızda olduğu gibi, giysileriniz ıslakken vücudunuzdan ısı kaybı çok daha hızlı olur.
Rüzgâr: Rüzgâr, cildinizin yüzeyindeki ince sıcak hava tabakasını uzaklaştırarak vücut ısısını uzaklaştırır.
Yayılan ısı:
Çoğu ısı kaybı, vücudunuzun korunmasız yüzeylerinden yayılan ısıdan kaynaklanır. "

(İHA)

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