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Kurtarın bu çocuğu bu işkenceden. Alternatif tıp adı altında 8 yaşındaki çocuğa işkence

Hava Çetin Atalay isimli kadının 8 yaşlarındaki çocuğunu "Tıbb-ı nebevi” olarak adlandırılan yöntemle 15 günde bir 36 saat aç bıraktığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:57
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Kurtarın bu çocuğu. Alternatif tıp adı altında çocuğa işkence

Kurtarın bu çocuğu bu işkenceden. Alternatif tıp adı altında 8 yaşındaki çocuğa işkence
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Alternatif tıp adıyla yapılan sağlıksız uygulamalarda gittikçe artıyor.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre, Hava Çetin Atalay isimli bir kişinin sosyal medyadan uzunca bir süredir yaptığı paylaşımlarda 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu M.A’ya “Tıbb-ı nebevi (Peygamber Tıbbı)” olarak adlandırılan bir yöntemle “tedavi” uyguluyor.

Atalay’ın henüz gelişme çağında olan çocuğuna uyguladığı bu yöntemler arasında, 15 günde bir 36 saat boyunca aç bırakmak, her sabah peynir altı suyu, sirke, limon ve sarımsaktan olan karışımı içirmek, diş ağrısı olan bölgeye sülük yapıştırmak, dönem dönem de hacamat yaptırmak yer alıyor.

Atalay’ın paylaştığı fotoğraflarda yüzüne sülük yapıştırılan ve aç bırakılan M.A’nın zayıflığı ve gözlerinin çevresindeki şişlikler dikkat çekti.

Atalay, bir paylaşımında modern tıp karşıtlığını, “Antibiyotiği de tüm ilaçları kullanmadığımız gibi kullanmayacağız Allah’ın izniyle” sözleriyle dile getirdi. Atalay’ın başka bir paylaşımında, M.A.’ya tutturduğu “düzenli oruçları” anlatarak “Son açlık ve oruçlarında diz eklemlerini gösterip çok ağrıdığını söylüyordu. Ben de açlık yapıyorsun ya o yüzden uzadığın için ağrıyordur dedim” ifadelerini kullandı.

"YAŞAM HAKKI İHLAL EDİLİYOR"

Uzmanlar, Atalay’ın alternatif tıp adı altında uyguladığı yöntemlerin çocuk ihmali ve istismarı olduğuna dikkat çekiyor. Avukat Taciser Ülkü, henüz 7-8 yaşlarındaki bir çocuğun aç bırakılmasının işkence olduğunu belirtti. Ülkü, “Burada çocuğun yaşam hakkı ihlal ediliyor. İstismar sadece cinsel istismar değildir. Ruhsal ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmemek de ağır bir istismardır. Kadın da manipüle edilmiş, inandırılmış. Sosyoekonomik düzeyi düşük ve biat kültüründen gelen kişiler bunu uygularlar. Manipülasyona uğramış ebeveyn çocuğunu da manipüle ediyor” dedi.

"ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINMALI"

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Aşkın Topuzoğlu, çocuğun devlet tarafından anneden alınması gerektiğinin altını çizdi. Topuzoğlu, “Mağdur bir çocuğun varlığını öğrenen adli ve idari makamlar, eğitim ve sağlık kuruluşları bu durumu Sosyal Hizmetler’e bildirmek zorunda. Çocuğun yasalarla korunan yaşam, sağlık ve eğitim hakkını ihlal eden her türlü davranış suç teşkil etmektedir” diye konuştu.

"ŞARLATANLIK VE CEHALET"

Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten alternatif tıbbı kabul etmediklerini, Atalay’ın uygulamalarının alternatif tıp olarak da adlandırılamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Nebevi tıp olarak adlandırılan peygamber tıbbının bilimsellikle hiçbir alakası yok. Çocuğun 36 saat boyunca aç bırakılması veya değişik yöntemlerle beslendirilmesi de bilimsel değil. Çocuklara hacamat yapılması da sakıncalı. Çocuklar için 36 saat açlık uzun bir süre. Çocuğun kan değerlerine bakıp tedavi etmek gerekiyor. Bu tamamen bir şarlatanlıktır ve cehalettir.

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vatansever
2.01.2023 11:15
böyle delilerin eline bırakmayın bu çocukları 36 saat nedir ya Allah aşkına ben erişkin biri olarak yemek öğünüm gecikse kan şekerim düşüyor ey devlet yetkilileri bu kadından alın çocuğu  
 
M.TÜRK
2.01.2023 11:03
ruh hastası.  
 
Yobaz oğlu yobaz
2.01.2023 11:01
Kendi çocuğuna bunu yapan vicdansız, başkasına ne yapmaz?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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