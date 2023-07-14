Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı

Tekirdağ'da bir oto kurtarma aracı, seyir halindeyken elektrik tellerini kopartarak bir mahalleyi gece elektriksiz bıraktı. Polis aracı bulmaya çalışıyor.

Kurtarma aracı mahalleyi karanlıkta bıraktı

İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yolda ilerleyen bir kurtarıcı, elektrik tellerini kopartarak bir mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Fevzipaşa Mahallesi Hayri Batur Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 EUB 121 plakalı araç, üzerindeki aparatın elektrik tellerine değmesiyle kabloları koparttı.

Kabloların kopmasıyla alev topuna dönen trafo, büyük bir gürültüyle patladı. Mahalleli ne olduğunu anlamadan yaşanan elektrik kesintisiyle adeta kabusu yaşadı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri de vatandaşları enerjisiz bırakmamak için kabloları hızlıca onararak 1 saat içerisinde mahalleye enerji akışını sağladı.

Polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameraları üzerinden kabloları kopartan aracın peşine düştü.

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