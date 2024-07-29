Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkedeki yağışlar Kuzey Kore-Çin sınırındaki Yalu Nehri'nin su seviyesinin tehlike sınırını aşmasına neden oldu.

İncelemelerde bulunmak için Sinuiju'ya giden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nehrin taşmasıyla meydana gelen sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 5 binden fazla kişinin, botlar ve askeri helikopterlerle kurtarılması talimatını verdi.

KCNA herhangi bir can kaybı veya selin ne kadar hasara yol açtığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Yaklaşık 10 helikopterin her birinin kötü hava koşullarına rağmen sakinleri taşımak için birkaç kez mücadele ettiğini ve en sonunda etkilenen insanlardan 4.200'ünü hava yoluyla kurtardığını söyledi.

Kuzey Kore ordusu tarafından yürütülen helikopter destekli kurtarma operasyonunu yöneten Kim, 5 binden fazla kişinin kurtarıldığı çalışmaları mucizevi olarak değerlendirdi. Selden etkilenenlerin gıda ve diğer ihtiyaçlarının sağlanması talimatını veren Kim, olası felaketlerin önlenmesi için hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

KCNA, lider Kim Jong Un'un geçen hafta 10 helikopter ve donanma cankurtaran botu da dahil olmak üzere sürece bizzat katıldığını ve pilotların ellerini birer birer sıktığını bildirdi.

Kim, ülkenin doğal afetlere karşı önlemlerini artırma yönündeki önceki emirlere rağmen, yetkilileri son zamanlardaki şiddetli yağmurlara hazırlık yapmamaları ve müdahale etmemeleri nedeniyle azarladı.

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore, doğal afetlerin tarım üzerindeki etkisini azaltmak için stratejileri görüşmek üzere bir kriz müdahale toplantısı düzenlemişti.

Kuzey Kore bir süredir rekor kıran sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Güney Kore'nin meteoroloji idaresi, 29 yıldır kaydedilen en yüksek seviye olduğunu söyledi. Doğal afetler, zayıf altyapısı nedeniyle izole ve yoksul Kuzey'de daha büyük bir etkiye sahip olma eğiliminde, ormansızlaşma da su baskınlarına karşı savunmasız bırakıyor.