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Hatay'daki kurtarma skandalını canlı yayında açıkladı. Mehmet Akif Ersoy'dan inanılmaz iddia

Mehmet Akif Ersoy Hatay'da kurtarma ekipleri arasında yaşanan skandalı canlı yayında açıkladı. Ersoy, kurtarma görevlilerinin, "Ekipler tam çocuğu kurtaracakları sırada kameraları çağırıp ‘Sizin işiniz bitti’ diyorlar" diyerek isyan ettiğini söyledi.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 22:51
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Kurtarma skandalını Mehmet Akif Ersoy açıkladı

Hatay'daki kurtarma skandalını canlı yayında açıkladı. Mehmet Akif Ersoy'dan inanılmaz iddia
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Arama kurtarma ve organizasyonda yaşanan sorunların ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma çalışmaları sırasında arama kurtarma ekipleri arasında rekabet olduğunu canlı yayında açıklarken inanılmaz bir iddiada bulundu.

Ersoy Habertürk’te şu ifadeleri kullandı: “Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz bir ekip geliyor. Diyor ki ‘Sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız.’ Kameraları çağırıyorlar. Şu an beni izleyenler kafa sallıyor ve alkışlıyor.”
KURTARMA GÖREVLİLERİ CANLI YAYINDA ALKIŞLADILAR
Bunun üzerine canlı yayın sırasında Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kurtarma ekipleri de Habertürk sunucusuna destek verdi. Kurtarma görevlilerinin Ersoy'u alkışlamaları canlı yayında duyuldu.

 

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