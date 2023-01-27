Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı? Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman nerede yayınlanacak?

Kurtlar Vadisi serisinin yeni dizisi Kurtlar Vadisi Kaos’a dair pek çok konu şimdiden merak ediliyor. Necati Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi Kaos dizisine ilişkin açıklamalarının ardından Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, Kurlar Vadisi Kaos ne zaman, nerede yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı?

KURTLAR VADİSİ KAOS FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Kurtlar Vadisi dizisi yeniden ‘Kurtlar Vadisi Kaos’ olarak yeninden çekilecek. Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi Kaos hakkında, "397 bölüm oynadım. Ömrümün 20 yılı bununla geçti. Değerli ancak çok yorucu bir işti." diye konuşurken, "Bir ara verelim diye düşünmüştük. Artık tekrar istenmeye başladı dizi. Nasipse olacak. "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için’’ şeklinde açıklamalarda bulundu.

KURTLAR VADİSİ KAOS NEREDE YAYINLANACAK?

Kurtlar Vadisi dizisinin takipçileri Kurtlar Vadisi Kaos yeni sezonunu heyecanla beklerken, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Necati Şaşmaz, dizinin bir dijital platformda yayınlanacağı sinyalini de verdi.

Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni bölümlerinin Netflix, Exxen, Disney Plus veya BluTV gibi dijital platformlarda yayınlanacağı düşünülmektedir.