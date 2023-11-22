'Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden kötü haber geldi

'Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i Engin Duru kalp krizi geçirdi. Haberi veren ses sanatçısı Onur Akay, "Oyuncumuz maalesef entübe edildi" dedi.

Gizem Ertürk
'Kurtlar Vadisi'nin efsanesinden kötü haber geldi

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Yeşilçam emektarlarından usta oyuncu Engin Duru’nun kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

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"MAALESEF ENTÜBE EDİLDİ"

'Kurtlar Vadisi' dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterini canlandıran ünlü ismin yaşam savaşı verdiğini söyleyen Akay, şöyle yazdı:

"Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum."

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ENGİN DURU KİMDİR?

Engin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 'Kaygısızlar' ve 'Karışık Pizza' gibi yapımlarda yer alan Duru, son yıllarda ise 'Kurtlar Vadisi', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Abuzer Kadayıf' ile kariyerine devam etmiştir.

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