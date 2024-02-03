Kurtlar Vadisi'nin ünlü kıraathanesi yandı! Hayranlarını üzecek haber....

Kaynak: İHA
Kurtlar Vadisi'nin ünlü kıraathanesi yandı! Hayranlarını üzecek haber....
Kurtlar Vadisi dizisinin sahnelerinden birinin çekildiği tarihi kıraathane, çıkan yangın sonucunda büyük hasar aldı.

Türk televizyon tarihinin en ünlü dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde yer alan bir kıraathane alevlere teslim oldu. Maltepe'nin Yalı Mahallesinde bulunan kıraathanede saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kıraathanenin çatı kısmında başlayıp, kısa sürede büyüdü. Dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirirken, kıraathanenin üst kısmında kalan iki kişi kendilerini dışarı attı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma yürüttü. Çatısında kısmi çökme meydana gelen kıraathanede büyük çapta hasar meydana geldi. Alevlerin kıraathanenin bitişiğinde bulunan restorana da sıçraması maddi hasara sebep oldu.

Dumandan etkilenen iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tarihi kıraathanede çıkan yangın çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ESKİ RUMLARDAN KALMA BİR KAHVE"

Yangının sabah dokuz gibi çıktığını fakat neden çıktığını bilmediklerini ifade eden Mustafa Gökçen, "Burası tarihi bir kıraathanedir. Eski Rumlardan kalma bir kahvedir. Çatıdan çıktığı söyleniyor yangının" diye konuştu.

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