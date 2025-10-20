Kurtlar Vadisi dizisinde 'Baba Memduh' karakteriyle seyircisinin karşısına çıkan Namık Kemal Yiğittürk’ün vefat haberini ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay açıkladı.
Akay, yaptığı paylaşımda, "Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.
NAMIK KEMAL YİĞİTTÜRK KİMDİR?
1945 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Namık Kemal Yiğittürk, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. Televizyon izleyicisiyle ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle başlayan usta oyuncu uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Yiğittürk, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle hafızalara kazındı.