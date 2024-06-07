Kurtulmuş Bakü’de şehitliği ziyaret etti

Kaynak: AA
Kurtulmuş Bakü’de şehitliği ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Bakü'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Kurtulmuş, TÜRKPA 13. Genel Kurulu katılımcıları arasında yer alan Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ile birlikte Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'a gitti.

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Burada, TÜRKPA çelenginin Haydar Aliyev'in anıt mezarına bırakılmasının ardından dua edildi.

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Kurtulmuş ve TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları daha sonra, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktılar ve Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydular.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile birlikte Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret eden Kurtulmuş, burada şehitlerin isimlerinin bulunduğu alana karanfil bıraktı ve dua etti.

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