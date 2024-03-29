Kurtulmuş Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi ile görüştü

Düzenleme: Kaynak: AA
Kurtulmuş Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Katjavivi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Namibya Ulusal Meclisi Başkanı Peter Katjavivi ile gerçekleştirdiği görüşmede, bu ziyaretin Türkiye-Namibya ilişkileri için tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin Namibya’nın bağımsızlık mücadelesine verdiği desteği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki çabaları vurguladı.

Ayrıca, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik adımlarından ve parlamenter diplomasi alanında işbirliğini artırma hedeflerinden bahsetti.

İki ülke parlamentoları arasında işbirliği mutabakatının imzalanacağını ve bu toplantının verimli sonuçlar doğurmasını umduğunu ifade etti.

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