Rus füzelerinden kıl payı kurtulmuşlardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanından saldırı açıklaması

Kaynak: Financial Times
Rus füzelerinden kıl payı kurtulmuşlardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanından saldırı açıklaması
Rusya’nın Odessa limanına gerçekleştirdiği saldıran kıl payı kurtulan Zelensky ve Mitsotakis’ten açıklama geldi.

Rus füzelerinin Odessa limanını vurduğu anlarda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bombaların 300 metre ötesindeydi.

Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk Financial Times'a yaptığı açıklamada, füzenin beş kişiyi öldürdüğünü belirtirken Rusya, Karadeniz'deki Rus gemilerine saldırmak için kullanılan deniz dronlarının bulunduğu bir hangarı vurduğunu açıkladı.

Olayla ilgili konuşan Zelensky, “Bugün patlamayı gördük. Kiminle uğraştığımızı görüyorsunuz, nereye vuracaklarını umursamıyorlar. Bugün mağdurların olduğunu biliyorum. Asker, sivil ya da uluslararası [misafir] fark etmez, umursamıyorlar” dedi.

Mitsotakis ise "Biraz sonra arabalarımıza bindiğimizde büyük bir patlama duyduk. Saldırı, Ukrayna'da gerçek bir savaşın sürmekte olduğunun en canlı hatırlatıcısı" dedi.

Bir Yunan yetkiliye göre patlama, konvoyun bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre uzakta meydana geldi.

Son Haberler
Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı Magazin
Özge Özpirinçci ile küçük kızı eğlence günü yaptı
Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik Spor
Galatasaray Rize maçı öncesi gerginlik
Sakarya’da banka ATM’lerine saldırı Gündem
Sakarya’da banka ATM’lerine saldırı
Yapımcılar peşine düştü Kültür Sanat
Yapımcılar peşine düştü
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist Suriye sınırında yakalandı Gündem
Türkiye'ye girmeye çalışan 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini önleyecek 10 öneri Sağlık
Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini önleyecek 10 öneri