Rus füzelerinden kıl payı kurtulmuşlardı. Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanından saldırı açıklaması

Rus füzelerinin Odessa limanını vurduğu anlarda Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelensky ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis bombaların 300 metre ötesindeydi.

Ukrayna donanması sözcüsü Dmytro Pletenchuk Financial Times'a yaptığı açıklamada, füzenin beş kişiyi öldürdüğünü belirtirken Rusya, Karadeniz'deki Rus gemilerine saldırmak için kullanılan deniz dronlarının bulunduğu bir hangarı vurduğunu açıkladı.

Olayla ilgili konuşan Zelensky, “Bugün patlamayı gördük. Kiminle uğraştığımızı görüyorsunuz, nereye vuracaklarını umursamıyorlar. Bugün mağdurların olduğunu biliyorum. Asker, sivil ya da uluslararası [misafir] fark etmez, umursamıyorlar” dedi.

Mitsotakis ise "Biraz sonra arabalarımıza bindiğimizde büyük bir patlama duyduk. Saldırı, Ukrayna'da gerçek bir savaşın sürmekte olduğunun en canlı hatırlatıcısı" dedi.

Bir Yunan yetkiliye göre patlama, konvoyun bulunduğu yerden yaklaşık 300 metre uzakta meydana geldi.