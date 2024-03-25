TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı

Kaynak: AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Dünya Yetimler Günü mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullanarak bir mesaj yayınladı.

Kurtulmuş, Dünya Yetimler Gününü sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kutladı.

"Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır." hadis-i şerifini aktaran Kurtulmuş, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hadis-i şerif kutlu Peygamberimizin (S.A.V) emaneti yetimleri koruyarak, haklarını gözeterek, onlara daha güzel bir gelecek hazırlayarak, Peygamberimizle cennette yan yana olmak umuduyla; Dünya Yetimler Günü'nü kutluyor, gül yüzlü çocuklarımızı gözlerinden öpüyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

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