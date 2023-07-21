Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu’nun Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi Toplu Açılış Törenine katıldı.

Kurtulmuş: Şehirlerimizin afetlere karşı dirençli hale gelmesi için gayret edeceğiz

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Açılış programında konuşan ve 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Kurtulmuş, "Türkiye'de 2023 yılında 2. turu 28 Mayıs'ta tamamlanan seçimleri hem birinci turu hem de ikinci turu itibariyle sadece Türkiye'de izlenmedi, dünyanın dört bir tarafında izlendi. Bütün ülkeler, Türkiye'nin 2023 seçiminin, dünyanın 2023'teki en önemli seçimi olduğunun altını çizdi. Kimisi dostane bir şekilde Türkiye'deki gelişmeleri izledi kimisi Türkiye'nin nasıl evrileceğine ilişkin bazı kaygılarını taşıyarak bu süreci izledi. Ama ne olursa olsun sonuçta Türkiye'de yaşadığımız seçim, hep beraber yaşadığımız seçim, her alanda örnek gösterilecek bir seçim oldu. Seçimlere ilk turda yüzde 87’nin üstünde, ikinci turda ise yüzde 85’in üstünde rekor bir katılım oldu. Vatandaşlarımız oy veren seçmenlerimiz demokrasi şöleninin paydaşı oldu. Ayrıca sadece katılımın yüksekliği dolayısıyla değil, Türkiye'nin her yerindeki seçim kampanyaları sırasında demokratik standartları çok yüksek bir kampanya süreci, dünyaya örnek olacak bir seçim sürecinin geride bırakılmasına vesile oldu" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmanın ardından protokol üyeleriyle birlikte tesislerin açılışını yaptı.

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