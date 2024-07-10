Kurtulmuş Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: DHA
Kurtulmuş Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

ABD Kongresi ev sahipliğinde düzenlenen NATO Parlamenterler Meclisi Zirvesi'nde, Numan Kurtulmuş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki çocuk hastanesi dahil olmak üzere binalara yapılan saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Rusya'nın saldırısının yarattığı sonuçları Kurtulmuş'a göstererek saldırıya dair bilgi paylaştı. Ayrıca, 24 Ekim'de Riga, Letonya'da düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne Kurtulmuş'u davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi. Zirve sırasında Kurtulmuş, bazı mevkidaşlarıyla ara verildiği sırada sohbet etti.

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