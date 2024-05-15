Kurtulmuş'tan ‘Nekbe Günü’ mesajı

Kurtulmuş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tam 76 yıl önce, yaklaşık 1 milyon Filistinli, evlerinden sürüldü ve yalnızca 154 bin Filistinli topraklarında kalabildi. İşgalci güçlerin sürgün, katliam ve felaketlerle Filistin halkını sindirebileceğini düşündüğü bu süreçte, milyonlarca Filistinli bugün daha da güçlü bir şekilde vatanlarına ve kimliklerine sahip çıkıyor. ‘Özgür Filistin’ bilinciyle hareket eden ve bu uğurda direnen Filistinliler, aynı zamanda dünya genelindeki milyonlarca destekçisiyle birlikte insanlık için bir cephe oluşturuyorlar.

Filistin topraklarını gasp ederek işgal eden İsrail’in adaletsiz ve insani olmayan uygulamaları, dünya çapında vicdan sahibi herkesi harekete geçiriyor ve zulmün gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. İsrail, artık uluslararası alanda izole olmaya ve yalnız kalmaya mahkûm."

NEKBE GÜNÜ

Nekbe Günü, Filistinliler için büyük bir öneme sahip olan ve her yıl 15 Mayıs'ta anılan bir gündür. Bu tarih, 1948 yılında İsrail Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesi ve ardından Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması olaylarını simgeler. Nekbe, Arapça'da "felaket" anlamına gelir ve bu gün, Filistinliler için yaşanan sürgünün ve kayıpların yasını tutmak, ayrıca topraklarını ve haklarını kaybetmelerinin anısını yaşatmak amacıyla anılır.

1947'de Birleşmiş Milletler'in iki devletli çözümü öneren tasarısının kabul edilmesinin ardından, Filistin'deki Arap halkı ve destekleyen bazı devletler bu karara karşı çıktı. İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği gece, beş Arap ülkesi İsrail'e karşı askeri operasyona başladı ve bu, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Savaş sonucunda İsrail, Filistinli Arap mültecilerin büyük çoğunluğunun geri dönüşüne izin vermedi ve Filistin coğrafyasında Araplara devlet kurmaları için bırakılan toprakların yarısını işgal etti.

Nekbe Günü, Filistinlilerin yaşadığı bu tarihi olayları ve sonuçlarını hatırlamak, ayrıca Filistinlilerin ve destekçilerinin bir araya gelerek dayanışma gösterdikleri bir gün olarak kabul edilir. Bu gün, Filistinlilerin ve İsrail toplumlarının zihninde farklı şekillerde algılanır; İsrailliler için bir devletin kuruluş günüyken, Filistinliler için nüfuslarının büyük bir kısmının yurtlarından zorla çıkarılması ve devam eden zorlukların başlangıcı olarak görülür.