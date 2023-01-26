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5 askerin mirasçılarına Kurtuluş Savaşı madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:32
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Kurtuluş Savaşı'na katılan 5 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

5 askerin mirasçılarına Kurtuluş Savaşı madalyası verilecek
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Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 5 şehit ve gazinin mirasçısına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen ve İstiklal Madalyası verilmesi kararlaştırılan 5 şehit ve gazi ile mirasçılarının isim listesi yer aldı.

Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri şöyle:

Hak Sahibinin Memleketi - Rütbesi - Adı ve Soyadı Birliği ve Askerlik Hizmetine Dair Bilgi Özeti Madalya ile Taltif 

Edilecek Mirasçının Adı ve Soyadı

Ardahan - İsmail oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Şerif Alantar Ardahan Jandarma Merkez Bölüğü Oğlu Dursun Alantar

Ilgaz - Yusuf oğlu 1315 (1899) doğumlu Er Sefer Akanoğlu 174. Alay, 1. Tabur, 3. Bölük Oğlu Receb Akanoğlu

Tavas - Osman oğlu 1314 (1898) doğumlu Er Hüseyin Cerik 11 Alay, 2. Tabur (5. dereceden harp malülü) Oğlu Mustafa Cerik

Kahramanmaraş - Mehmet oğlu 1307 (1891) doğumlu Nakışcımedine Oğullarından Abdullah 2 Şubat 1336'da (1920) Maraş'ta şehiden vefat Yeğeni Necati Namlı

Sorgun - Abidin oğlu 1306 (1890) doğumlu Er İsmail İlbaş Ağustos 1337'de (1921) Haymana Cephesi'nde sağ bacağından vurularak yaralanmıştır. Torunu Mahmut İlbaş

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