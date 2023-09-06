Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşıyan motorsuz kayık suya indirildi

Günümüzde Kurtuluş Savaşı için “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Atatürk düşmanı sözde tarihçi Kadir Mısıroğlu, ve onun yolundan ilerleyip Hatay’ı Arap yurdu ilan eden ve “Fransa’da kalsaydı” diyen Halil Konakçı gibiler olduğu gibi Milli Mücadele döneminde de işgalci güçlerle el birliği veren hainlerle de mücadele edildi.

Tüm bu zorluklar ve yokluklar içerisinde Kurtuluş Savaşı'nda düşman işgaline uğramamasına rağmen, cephe gerisindeki hizmetleriyle İnebolu'ya "İstiklal Madalyalı tek ilçe" unvanını kazandıran kayıkçılar, tarihe adlarını altın harflerle yazdırdı.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan milli mücadelenin lojistik merkezlerinden lojistik merkezlerinden İnebolu Limanı’na getirilen silah ve mühimmatın tahliyesini gönüllü olarak üstlenen kayıkçılarının kullandığı Denk Kayığı, bir asır sonra yeniden hayat buldu.

Milli mücadele ruhunun yeniden yaşatılması amacıyla aslına uygun olarak inşa edilen kayık, törenle Karadeniz’e indirildi.