Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınlarının hikayeleri yarışacak

Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarının hikayelerinin ele alındığı senaryolar "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde yarışacak.

Kurtuluş Savaşı’nın kahraman kadınlarının hikayeleri yarışacak

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların hayatları ele alınacak.

Bu yıl onuncusu gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen tematik senaryo yarışmasının başvuru süreci devam ediyor.

Festivalde, "Kurtuluşun Kadınları" alt başlığıyla Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan kahraman Türk kadınları konu edilecek.

Etkinlikte, Hafız Selman İzbeli, Halide Edip, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe, Tayyar Rahmiye, Kara Fatma, Gördesli Makbule gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar yarışacak.

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Dernek komitesi tarafından en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği festivalde başvurular 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Belirlenmiş bir temanın olmadığı kısa film yarışmasında ise insan ve insani değerleri yücelten filmler kabul edilecek ve başvurular 31 Temmuz'a kadar alınacak.

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, bu yıl kendi içlerinde bir ilke ve farkındalığa imza attıklarını söyledi.

İlk defa kadın karakterleri sinema konusu haline getireceklerini belirten Sürmeli, "Bu bir yönüyle bizim için bir ilk fakat en mühim olanı aslında birlik ve beraberlik ile neleri başardığımızın en güzel örnekleri olan bu kadınların hikayelerinin bize bizi hatırlatacak olması. Onların her birinin o yokluk yıllarında, yokluğu çokluk yapma çabaları, imkansızlıkların içinde gerek cephede, gerek cephe gerisinde verdikleri mücadeleler, bizim birlik ruhumuzun en güzel örnekleri. Onlar bizim hürriyetimizin kadın kahramanları, onlara çok şey borçluyuz. Tüm destekçi kurum ve kuruluşlarımıza ve bu farkındalığa ortak olacak herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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