Tokluk hissi sağlayan kuru erik bağırsak dostu olup sindirim sistemine fayda sağlamaktadır. Vitamin ve lif deposu olarak görülen kuru eriğin faydaları saymakla bitmiyor. Peki, kuru erik faydaları neler? Kuru erik neye iyi gelir?

KURU ERİK FAYDALARI NELER?

- Sindirim sistemini destekler.

- Yüksek lif oranıyla kabızlığı önler, sağlıklı bir bağırsak yapısı sağlar.

- Uzun süre tokluk sağlar.

- Kuru erik aynı zamanda kan şekerini düzenler.

- Kolon kanserini önler. Kuru eriğin içinde bulunan beta-karoten ve antioksidan maddeler, vücutta kanserli hücrelerin yerleşmesine geçit vermiyor. Hücre zarlarını her yönüyle koruyan kuru erik kansere yakalanma ihtimalinizi en aza indiriyor.

- Ciltteki sarkmaları önler, ölü derilerden arındırır.

- Sivilce oluşumunun önüne geçer.

- Kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur. Yüksek tansiyona karşı bir kalkandır.

- A, K ve C vitamini içerir. İçerdiği C vitamini sayesinde demir emilimini artırır. Kuru erik besin değeri yüksek bir yiyecektir. K vitamini, potasyum ve birçok vitamini yapısında barındırır. Bu özelliği ile kuru erik tüketen kişilere enerji verir.

- A vitamini görme duyusunu geliştirir ve göz kusurlarını önler. Görüş kalitenizi arttırmak için kuru erik tüketebilirsiniz.

- Ağız ve diş sağlığı konusunda da etkili olan kuru erik, diş eti iltihaplarını yok eder.