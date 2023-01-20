20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Yüksek oranda lif içeren kuru incir içeriğindeki potasyum, kalsiyum, A,E,K gibi vitaminlerle yüksek besin değerine sahiptir. Diyet menülerinde sıkça yer alan kuru incir düşük kalorisiyle diyet yaparken kuru incir tüketimi tavsiye edilmektedir. Peki, Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 21:58
Takip Et

Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?
+
Aa
-

Kuru incir düşük kalorili ve enerji veren besin değerine sahip olduğundan zayıflama sürecinde diyet menülerinde mutlaka kuru incir yer alıyor. Peki, Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır. Uzmanlar kuru incirin pek çok konuda sağlığa faydası olduğunu söylüyor. Peki, Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

KURU İNCİRİN FAYDALARI NELER?

Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir.

Yaş incire göre kuru incir kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir.

Önerilen miktar aşılmadığı sürece incir, rahatlıkla diyet listelerine eklenebilir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık olarak 60 kaloridir.

Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de su oranı düşüktür. Kuru meyveler, içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar, incir tüketiminde porsiyonlamalarına dikkat etmeliler.

İncir, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede artıkların bağırsaktan hızlı geçişini sağlayarak bağırsak içine su çeker. Ayrıca içerdiği probiyotikler sindirim sağlığını geliştirir. Bu bağlamda incir, kabızlığı önlemede etkilidir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
1
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Tolstoy'un hayatı sorgulatacak ders niteliğindeki 17 sözü
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
2
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
3
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Emekli, öğretmen ve memurların 14 günlük maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
4
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
5
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
6
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
7
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil, köprüden çaya uçtu: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Antalya’da evde yangın faciası: 2 ölü
﻿Antalya’da evde yangın faciası: 2 ölü
﻿Antalya’da evde yangın faciası: 2 ölü
﻿İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
﻿İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
﻿İznik Gölü'nde mahsur kalan 2 kişiyi jandarma kurtardı
﻿MSB açıkladı. Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
﻿MSB açıkladı. Tel Rıfat'ta 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.