Kuru incir düşük kalorili ve enerji veren besin değerine sahip olduğundan zayıflama sürecinde diyet menülerinde mutlaka kuru incir yer alıyor. Peki, Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

Antioksidan zengini olan kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır. Uzmanlar kuru incirin pek çok konuda sağlığa faydası olduğunu söylüyor. Peki, Kuru incirin faydaları neler? Kuru incir ne işe yarar, zayıflatır mı?

KURU İNCİRİN FAYDALARI NELER?

Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içerir.

Yaş incire göre kuru incir kabızlığın tedavisinde daha etkili olabilir.

Önerilen miktar aşılmadığı sürece incir, rahatlıkla diyet listelerine eklenebilir. 2 adet kuru incir veya 2 adet taze incir yaklaşık olarak 60 kaloridir.

Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de su oranı düşüktür. Kuru meyveler, içerdiği yüksek potasyum sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Özellikle böbrek yetmezliği olan hastalar, incir tüketiminde porsiyonlamalarına dikkat etmeliler.

İncir, yüksek oranda lif içerir. Bu sayede artıkların bağırsaktan hızlı geçişini sağlayarak bağırsak içine su çeker. Ayrıca içerdiği probiyotikler sindirim sağlığını geliştirir. Bu bağlamda incir, kabızlığı önlemede etkilidir.