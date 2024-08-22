Kuru meyveler ara öğün alternatifi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Düzenleme: Cemile Balcı
Kuru meyveler ara öğün alternatifi mi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Kuru meyvelerin ara öğünün alternatifi olup olmadığı konusuyla ilgili uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar ortaya çıktı.

Ara öğüne alternatif ortaya çıktı

Kuru meyveler, doğal şekerler, lifler, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinlerdir ve sağlıklı bir ara öğün alternatifi olarak öne çıktı.

Uzmanlar, kuru meyvelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurgularken, bu besinlerin doğru porsiyonlarda tüketilmesi gerektiğini de belirtmektedir.

Dr. Sarah Brewer, beslenme ve sağlık uzmanı, kuru meyvelerin antioksidan özellikleri sayesinde hücre hasarını önlemeye yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda, kuru meyveler yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemi sağlığını destekler ve tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne katkıda bulunabilir.

Beslenme uzmanı Prof. Dr. John Sievenpiper, kuru meyvelerin glisemik indeksi düşük olması nedeniyle kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Sievenpiper'in yaptığı bir araştırma, kuru meyve tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini azaltabileceğini gösterdi.

Ayrıca, yapılan bir meta-analiz, düzenli olarak kuru meyve tüketiminin tip 2 diyabet riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Bu araştırma, kuru meyvelerin içeriğindeki doğal şekerlerin kan şekerini hızla yükseltmemesi ve insülin duyarlılığını artırmasıyla ilişkilendirildi.

Öte yandan, Diyetisyen Dr. Megan Rossi, kuru meyvelerin yoğun enerji içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

Özellikle kilo kontrolü amacıyla tüketen bireylerin, porsiyonlarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Rossi, kuru meyvelerin aşırı tüketiminin gereksiz kalori alımına yol açabileceğini belirtti.

Kuru meyveler, doğru porsiyonlarda tüketildiğinde, sağlıklı bir ara öğün seçeneği olarak değerlendirilebilir. Bu besinler, zengin besin profiliyle hem tatlı ihtiyacını karşılayabilir hem de uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.

Uzman Diyetisyen Rengin Özbay, kuru meyvelerin lif açısından zengin olduğunu ve sindirimi kolaylaştırdığını belirtti.

Özbay, "Kuru meyveler, yaş meyvenin içerdiği suyun büyük bir kısmının uçurulması ile elde edilir. Bu işlem, meyvelerin şeker oranını artırırken, dayanıklılıklarını da artırır. Kurutma işlemi sonrası C vitamini dışında tüm mineraller korunur ve kuru meyveler, yüksek antioksidan potansiyelleri ile vücudu serbest radikallere karşı korur" dedi.

Beslenme Uzmanı Dr. Ayşe Yıldız ise kuru meyvelerin özellikle diyet yapanlar için ideal olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Kuru meyveler, düşük su içeriği sayesinde uzun süre dayanıklılığını korur ve mikroorganizmaların gelişimini engeller. Elma, armut, vişne, erik, kayısı, üzüm, dut, kivi, mango, muz, çilek ve ananas gibi meyveler kurutmaya en elverişli olanlardır" şeklinde açıkladı.

Bilimsel araştırmalar da kuru meyvelerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekledi.

Örneğin, 2020 yılında yapılan bir çalışma, kuru meyve tüketiminin kalp sağlığını iyileştirdiğini ve kan basıncını düşürdüğünü gösterdi.

Ayrıca, kuru meyvelerin içerdiği yüksek lif oranı, sindirim sistemi sağlığını destekler ve tokluk hissini artırır.

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