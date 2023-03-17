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Kuru ve derinden öksürüyorsanız ne yapmalısınız

Kuru öksürük çoğunlukla sigara kullanımı, sıvı yetersizliği, kuru hava ve mikrop kapması gibi etkenlerden kaynaklanıyor. Peki, kuru öksürüğü gidermenin yolu nasıl olur? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 07:57
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Kuru öksürükten kurtulmanın yolu

Kuru ve derinden öksürüyorsanız ne yapmalısınız
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Veremin başlangıcı da kuru öksürüktür fakat kuru öksürük vakalarının çok azı verem başlangıcına işaret eder. Eğer öksürüğünüz uzun sürerse bir hekime danışmakta fayda var. Öksürük temelinde soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen maddelerin dışarı atılmasıdır. Yani vücudumuz gırtlağa baskı yaparak açılmasını ve vücuttaki istenmeyen maddenin dışarı atılmasını sağlar.

KURU ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR

Kuru öksürük ile baş etmede en etkin yöntem bol sıvı alınmasıdır. Bol sıvı alımı ile birlikte sigara kullanımı bırakılır ve ev ortamı sürekli havalandırılırsa öksürüğünüz çok kısa sürede geçecektir. Kuru öksürüğü kesmek için bazı şifalı bitkilerden de faydalanabilirsiniz. Sizin için bulduğumuz birkaç kuru öksürük bitkisel tedavi yöntemi şöyle:

1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırılıp yenir. İçilen bu ilaçtan sonra süt içerseniz boğazlarınız rahatlayacaktır.

2 tatlı kaşığı dut pekmezine göz kararı karabiber dökerek günde bir kaşık yerseniz bu da boğazlarınızı rahatlatacaktır.

Ihlamurla ayva yaprağı kaynatılır ve içilir.

Elma kabuklarıyla, zencefil, ıhlamur, ayva, tarçın ve limon kaynatılır. Suyu içilir.

Nisaştayı su ile kaynatıp limon suyu ve pekmezle karıştırın.

Bir miktar kekiği suyla kaynatıp içine bal koyup ılıtıp içelim.

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