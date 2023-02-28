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Hasar bırakıyor. Kuru yemişlerdeki büyük tehlike ortaya çıktı

Prof. Dr. Vefik Arıca, olumsuz şartlar nedeniyle küflenen kuru yemiş ve baklagillerde oluşan aflatoksinin beyinde hasarlar bıraktığını açıkladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 12:39
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Kuru yemişlerdeki büyük tehlike ortaya çıktı

Hasar bırakıyor. Kuru yemişlerdeki büyük tehlike ortaya çıktı
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İHA’nın haberine göre; Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, olumsuz şartlar nedeniyle küflenen kuru yemiş ve baklagillerde oluşan aflatoksinin karaciğer, böbrek ve beyinde hasarlar bıraktığını ifade etmesi dikkat çekti.

“BEYİNDE KRONİK HASARLARA YOL AÇABİLİYOR”

Uygun şekilde saklanmayan kuruyemiş ve baklagillerde nemle küf ve mantar oluşabildiğini söyleyen Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca şunları belirtti:

“Küf aflatoksin üretebilir. Aflatoksin vücuda özellikle baklagillerden veya kuru yemişlerden aldığımız zaman karaciğer, böbrek ve beyinde hasarlar bırakabiliyor. Biliyoruz ki aflatoksin kaynatıldığında veya yüksek ısıda yok olmuyor. Bu nedenle kuru yemişlerde veya baklagiller yoluyla aflatoksin vücuda zehir olarak girdiği zaman 20-30 yıl kalabiliyor ve beyinde, karaciğerde, böbrekte kronik hasarlara yol açabiliyor”

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