Kuru yük gemisinde yangın çıktı

Kaynak: DHA
Kuru yük gemisinde yangın çıktı

Samsun'da Sanayi Rıhtımı'nda "Firuze G" isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan "Firuze G" isimli kuru yük gemisinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangının makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığını belirten Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsunport Limanı Sanayi Rıhtıma yanaşmış olan acenteliğini UGS firmasının yaptığı, Uçak Kardeşler şirketine ait Firuze G isimli Roro gemisinin makine dairesinde jeneratör arızasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıkmıştır.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Geminin 33 personelinin tamamı sağlıklı şekilde karaya çıkmış, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir" dedi.

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Bu arada, yangına yapılan dışardan müdahalenin sona erdiği, ekiplerin içerden müdahaleye başladığı öğrenildi.

Kuru yük gemisinde yangın çıktı

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