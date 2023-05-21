Kuruçeşme'de Süperstar izdihamı

7'den 77’ye binlerce müzikseverle dolan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sevincini hayranlarıyla birlikte kutlayan Ajda Pekkan, aralıksız 2.5 saat sahne aldığı konserde dinleyicilerini mest etti.

"BEN SİZİ ÇOK ÖZLEDİM"

‘Yeniden Başlasın’ şarkısıyla hayranlarına 'merhaba' diyen Süperstar, sahneye adım atar atmaz güzelliği ve sahne enerjisiyle Paraf Kuruçeşme Açıkhava dinleyicisini büyüledi.

Her zaman olduğu gibi kostümüyle fark yaratan ünlü sanatçı, şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi için ünlü modacı Burcu Sedef tarafından tasarlanan gri payetli, kolları püsküllü tulumuyla kendine hayran bıraktı.

Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nin ilk konserinde ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşayan Pekkan, "Sizleri çok ama çok özledim. Kuruçeşme Sahnesi’nde bu sene bir kez daha buluşmak özel bir şey benim için. Tekrar birlikte olmak, heyecanı birlikte yaşamak, aynı frekansta olmak çok güzel duygular. Sahneye ilk kez çıkıyormuşum gibi kalbim tir tir titriyor. Böyle olmasaydı birbirimize aynı sevgiyi hissetmezdik" sözleriyle duygularını ifade etti.