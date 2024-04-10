Kuruluş Osman’da bomba ayrılık

Atv'nin en yüksek reytingli dizisi Kuruluş Osman'da önemli bir isim kadrodan ayrılıyor.

Dizinin ana karakterlerinden Malhun Hatun’a hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin kadrosundan çıktı. Atiksoy, oyunculuğa annelik molası verme kararı aldı.

Yakın zamanda kızını doğuracak olan ünlü oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son sahnesini çeken Atiksoy, oyunculuğa bir süre ara verecek.

Yıldız Çağrı Atiksoy geçtiğimiz hafta aynı zamanda kendisinin doğum günü olan 1 Nisan’da bebeği için parti vermişti. Ünlü oyuncu gelen ve gelecek hediyeleri ihtiyaç sahiplerine buluşturarak takdir toplamıştı.