Kurumsal etkinliklere oyun tabanlı çözüm: QuizmodeOn

İş dünyası çalışanların katılımını artırmak, ekip uyumunu sağlamak, motivasyonlarını yükseltmek için oyunlaştırılmış etkinlikler düzenliyor. Oyunlaştırmanın kurumsal etkinliklere ve iş hayatına eğlence kattığını ve rekabetçi bir ortam yaratarak dinamiği artırdığını belirten QuizmodeOn Kurucu Ortağı Berke Başaraner ise oyun tabanlı etkinlik çözümleri ile markaların hem kurum içinde hem de hedef kitlelerine ulaşırken fark yaratmasını sağladıklarını açıkladı.

Oyunlaştırmanın, insanları bir hedef odağında motive etmek için çeşitli tasarım öğelerinin kullanıldığı bir alan olduğunu söyleyen Berke Başaraner, “Oyunlaştırılmış etkinlikler, doğru parametrelerle yapıldığı zaman, şirketlere kısa vadede başarının anahtarını veriyor. Çünkü, hem çalışanlarıyla hem de iş ortaklarıyla ve müşterileriyle ilişkilerini daha samimi bir düzeye taşıyarak güven bağı kurulmasını sağlıyor. Biz de interaktif oyun ve etkinlik platformu QuizModeOn olarak, oyun tabanlı online etkinlik çözümlerimizle markaların online ve yüz yüze etkinliklerine heyecan katıyoruz” dedi.

QuizModeOn’un bir topluluk yönetimi çözümü olduğuna dikkat çeken Berke Başaraner, “Topluluğa ulaşan, topluluklarla etkileşimi hedefleyen, onların verilerini almayı ve onlara eğlenceli bir şekilde etkileşim yaratacak araçlar kullanarak sorular sormayı, bilgi verip almayı ve bunun karşılığında adil bir şekilde ödüllendirebilmeyi sağlıyor” açıklamasını yaptı.

“Şirketler hedef kitleleri için veri toplayabiliyor”

Girişimlerini, pandemi ile başlayan yeni normale adapte olan kurumların, başta çalışanları olmak üzere hedef kitleleri ile iletişimi ve etkileşimi artırmak adına ihtiyaç duydukları bir çözüm olarak kurduklarına dikkat çeken QuizmodeOn Kurucu Ortağı Berke Başaraner, “Kurumsal şirketlerin hedef kitlelerine ulaşırken veri toplayabildikleri ve özel arayüz tasarımları gibi özellikler sayesinde markalarının akılda kalıcı olmasını sağlayan, web tabanlı bir oyun ve etkinlik platformu olarak faaliyet gösteriyoruz. Tabu, anket, soru-cevap, kelime oyunları gibi birçok oyun tekniği sunuyoruz” şeklinde konuşarak kullanıcılarına sundukları özellikleri şöyle sıraladı:

“Gelişmiş tema editörü özelliğimizle markaya saniyeler içinde özel arayüz tasarımı yapabilme imkanı sunuyoruz. Logo ve arka plan görsellerini ekleyerek arayüz renklerini değiştirebildikleri bu özellik sayesinde markalar, kurumsal kimliğine en uygun şekilde özelleştirilmiş deneyimler tasarlayabiliyor.”

Aynı etkinlik içinde farklı dilleri destekleyen oyunlar

KWORKS - Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi'nin 2024 hızlandırma programlarına katılacak girişimler arasında seçilen QuizmodeOn’un Kurucu Ortağı Berke Başaraner, “Markaların kullanıcılarından temel iletişim bilgilerini almalarına ve kendilerine özel Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) dokümanları yüklemelerine olanak tanıyoruz. Etkinlik sırasında tek yönlü mesaj gönderme, anlık olarak tüm katılımcı listesini görme ve katılan kişileri aratma gibi özelliklerle iletişimi kuvvetlendiriyoruz. Aynı etkinlik içinde farklı dilleri destekleyen oyun ve etkinlikler oluşturma fırsatı da veriyoruz. Kurum içine yönelik bazı özel etkinlikler için karekod ve PIN kodu güvenli ve yeterli olmayabiliyor. Whitelist, tekil giriş, e-posta uzantısı kontrolü gibi özel kurallar belirleyerek, kitleyi filtreleyerek oyuna giriş konusunda kısıtlamalar getirebiliyoruz. Böylece, markaların sadece izin verdikleri katılımcıların oyuna katılmasını veya etkinlik sırasında uygunsuz davranışta bulunan katılımcıların oyundan atılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 ayda bir yeni oyun ekliyoruz, sıradaki oyunumuz Wordle olacak”

Platformlarının sadece kurum içinde kullanılmadığının, happy hour, eğitim, iç iletişim etkinliği, saha pazarlaması aktiviteleri gibi birçok okazyonda sıklıkla tercih edildiğinin altını çizen Berke Başaraner, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“QuizModeOn’u markaların bulundukları sektör ve hedef kitleleri fark etmeksizin, etkileşimi artırmak ve veri toplamak için tasarladık. Kısa zaman içinde oyun çeşitleri, oyun modları, etkinlik dinamiklerine ait çeşitli özellikler sayesinde hiçbir platformun sunmadığı çeşitliliği barındıran sektör agnostik bir çözüm haline getirdik. Her 3 ayda bir yeni oyun ekleme vizyonu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda dünyada popüler olan Wordle oyununu da platformumuza entegre etmeye hazırlanıyoruz. Gelecekte, interaktif etkinliklerin merkezi olacağımıza inanıyoruz.”