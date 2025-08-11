Kurusıkı tabancayla güpegündüz soygun girişimi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir büfeye giren A.Ö. (19) kurusıkı tabancayla kasiyeri tehdit edip yaklaşık 5 bin lira alarak kaçtı. Soygun anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli 4 saatlik operasyonla yakalandı.

Çerkezköy ilçesi Barbaros Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında bir büfeye giren A.Ö., bir süre raflardaki ürünleri inceledikten sonra kimsenin bulunmadığı sırada üzerinde taşıdığı tabancayı kasiyere doğrulttu. A.Ö., kasiyeri tabanca ile tehdit ederek kasadaki paraları vermesini istedi.

kurusiki-tabancayla-bufe-soygunu-kamerad-859694-255118.jpg

Şüpheli, yaklaşık 5 bin lira aldıktan sonra yürüyerek kaçtı. Kasiyerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin A.Ö., olduğunu belirleyerek operasyon başlattı.

kurusiki-tabancayla-bufe-soygunu-kamerad-859674-255118.jpg

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda A.Ö., adliye binası arkasında üzerinde soygunda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. A.Ö.’nün soygunda kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan A.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.

