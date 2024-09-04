Kuryeler iyi mi kazanıyor? 20 günde 45 bin lira

Yavuz Biçer
Kuryeler iyi mi kazanıyor? 20 günde 45 bin lira

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kuryeler çok kazanıyor" iddiasını test etmek için bir ay süreyle kuryelik yaptı. 30 günün 10 gününü tatil yaparak geçiren genç, 20 günde 45 bin lira kazandığını belirterek, "Doktorla aynı parayı alıyorsun" dedi. Videoyu ise "İnşallah ölmeyiz ama" diyerek bitirdi.

"Kuryeler çok kazanıyor" şeklindeki yaygın bir iddiayı test etmek isteyen sosyal medya kullanıcısı, 1 aylığına kuryelik yapmaya karar verdi. Deneyini sosyal medya üzerinden paylaşan genç, bu süreçte 30 gün boyunca sadece 20 gün çalıştığını, geri kalan 10 günü ise tatil yaparak geçirdiğini söyledi.

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Çalıştığı 20 gün içinde giderlerini ve masraflarını düştükten sonra yaklaşık 45 bin lira kazandığını belirten genç, "Demek ki kuryeler iyi kazanıyor. Doktorla aynı parayı alıyorsun. On numara iş." şeklinde konuştu. Ancak yoğun çalışma temposunun zorluklarına ve tehlikelerine de değinen genç, videoyu "İnşallah ölmeyiz ama" diyerek tamamladı.

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Bu deney, sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı kuryelik mesleğinin avantajlarını ve zorluklarını tartışmaya açtı. Kuryelikle ilgili yaygın inanışları sorgulayan bu deneme, özellikle ekonomik şartların zorlaştığı günümüzde meslek seçimlerine dair farklı bakış açıları sundu.

GÜNÜMÜZDE MOTORLU KURYE OLMAK

Motosikletli kuryelik, özellikle büyük şehirlerde yoğun talep gören bir meslek haline geldi. Ancak bu meslek birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Trafik ve zaman baskısı yani teslimatlarını zamanında yetiştirmek için yoğun trafikte hızlı hareket etmek zorunda kalıyorlar, her türlü hava koşulunda çalışma zorundalar, uzun saatler boyu motosiklet üzerinde kalmak özellikle sırt, bel ve bacak bölgelerinde ağrılara sebep oluyor, trafikte diğer araçların arasında sıkışık diyebileceğimiz alanlarda hızlı manevralar yapmak zorunda kalıyorlar gibi birçok başlık altında detaylandırılabilecek türlü zorlukları bulunan bu mesleğin maddi getirici her zaman tartışma konusu olmaya devam edecek gibi görünüyor.

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